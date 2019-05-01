صحف الإمارات: تحذيرات من حمام دم في فنزويلا

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الصحف كشفت أن الحكومة الأمريكية تعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية منظمة إرهابية أجنبية، وتحظى هذه الخطوة، في حال تم تطبيقها بأهمية كبيرة في جهود مكافحة الإرهاب.

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من السودان حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أمس، استعداده للتفاوض مع تحالف قوى الحرية والتغيير، بشأن المستقبل السياسي للبلاد، لكن لن تكون هناك فوضى بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات، وتعرقل المرور على الجسور.

وتحت عنوان "العسكري السوداني: لصبرنا حدود" ، أفادت صحيفة "الخليج" بأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" أكد أمس الثلاثاء، التزام المجلس بالتفاوض مع رفض أي فوضى. وقال: إن "وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها، موضحاً: أن "مواقف وفد إعلان قوى

وتحت عنوان "العسكري السوداني: لصبرنا حدود" ، أفادت صحيفة "الخليج" بأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" أكد أمس الثلاثاء، التزام المجلس بالتفاوض مع رفض أي فوضى. وقال: إن "وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها، موضحاً: أن "مواقف وفد إعلان قوى الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق، فيما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري ليس جاداً في تسليم السلطة للمدنيين".

وخصص المجلس العسكري مؤتمراً صحفياً، أمس؛ لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير. وتناولت الصحيفة أيضا إنذار سلطات السودان الجديدة كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة، بوجوب إخلائهم فوراً للمنازل الحكومية التي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بهذا الخصوص. وشددت السلطات السودانية المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة، والمنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة. وفي فنزويلا ، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تحذير قائد الجيش الفنزويلي، من "حمام دم" في البلاد بعد تحرك الجيش لإحباط ما قال إنه محاولة انقلابية.

وقال الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع في كلمة للقيادة العسكرية العليا أكد فيها على دعمه للرئيس نيكولاس مادورو، إنه يحمّل المعارضة "مسؤولية أي عمل عنف أو موت أو سفك دماء". وأظهرت لقطات مركبة تابعة للحرس الوطني تدهش محتجين أمام القاعدة الجوية كانوا يرشقون المركبات المارة بالحجارة ويضربونها بالعصي، بعد دعوة خوان جوايدو رئيس البرلمان، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، الجيش للانتفاض ضد مادورو. Advertisements وأفادت "الخليج" بأن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو دعا إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، مما يعكس مرحلة جديدة من الأزمة في فنزويلا بعد سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي. وقال شهود عيان إن عشرات من المسلحين يرتدون الزي العسكري كانوا برفقة جوايدو اشتبكوا مع جنود من أنصار مادورو خارج قاعدة لاكارلوتا الجوية في كراكاس؛ لكن الواقعة انتهت، ولم تكن على ما يبدو ضمن محاولة من المعارضة لانتزاع السلطة بالقوة. وتحت عنوان "ترامب يعتزم تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية" ، أوضحت صحيفة "البيان" أن تقريرا صحفيا كشف أن الحكومة الأمريكية تعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية منظمة إرهابية أجنبية. وأمرت الحكومة الأمريكية بحسب تقرير الصحيفة مسؤولين في سلطات الأمن القومي والسلك الدبلوماسي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على الإخوان المسلمين. ونقلت "الخليج" عن المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، سارة ساندرز قولها :"الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية". وتحظى هذه الخطوة، في حال تم تطبيقها رسمياً، بأهمية كبيرة في جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة والعالم؛ إذ ستعمل على "خنق" التنظيم المصنف إرهابياً في العديد من الدول. ومن المتوقع أن يطال التصنيف الجماعة الإرهابية وفروعها في 76 دولة توجد بها أموال وممتلكات تعود إلى الجماعة ستكون عرضة لعقوبات اقتصادية واسعة. هذا وأشارت "البيان" إلى تعهد الولايات المتحدة، بتعقب قادة تنظيم "داعش" الذين ما زالوا طلقاء، وإنزال الهزيمة بهم، أينما كانوا، فيما رأى محللون سياسيون وأمنيون، أن ظهور زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في تسجيل فيديو جديد، محاولة لتثبيت بقية قيادات التنظيم، وتعميماً لنظرية "الأرض مقابل القوة"، كون التنظيم انتشر في بقاع جديدة، بخسارته الأرض في العراق وسوريا، وهي نظرية كانت معتمدة في حروب العصابات التقليدية القديمة، من دون ملاحظة التغير التكنولوجي والسياسي. كما أفادت "الاتحاد" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس. وهدد ترامب بفرض عقوبات صارمة على كوبا ما لم تتراجع عن ذلك. وقال ترامب في تغريدة على تويتر : "إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا، سيتم فرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى". وحول مقتل فلسطيني بتركيا ، ذكرت "الاتحاد" أن عائلة الفلسطيني، زكي يوسف مبارك حسن أبو سبيتان، الذي اعتقلته تركيا بتهمة التجسس، وأعلنت انتحاره شنقاً داخل زنزانته، جددت مطالبتها بإجراء تحقيق دولي في ظروف وفاته، محملة السلطات التركية مسؤولية ذلك. وقال زين الدين، شقيق المغدور، البالغ من العمر 55 عاماً :"علمنا بوفاة زكي في سجن سيليفري غرب إسطنبول من قبل السفارة الفلسطينية، التي أُبلغت رسمياً من قبل السلطات هناك".

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