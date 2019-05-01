صحف سعودية: مخاوف بعد ظهور البغدادي وتهديد بالسودان

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الصحف أشارت إلى أن الأنظار سُلطت على محاولة رصد الطريقة التي سيلبي فيها تنظيم داعش، وفروعه حول العالم، دعوة زعيمه أبو بكر البغدادي إلى "الثأر" لهزائمه في سوريا والعراق.

تصدرت تطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الأوضاع في سوريا، وتداعيات ظهور زعيم تنظيم "داعش" . تحت عنوان "العسكري السوداني يهدد بحسم الفوضى"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تهديد المجلس العسكري، بحسم ما سماه الفوضى، متهماً قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك بالتردد، لترد الأخيرة باتهام الجيش بـ"الاستفزاز"، كما دعت لمسيرة مليونية غدا . وقال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، في مؤتمر صحفي، أمس، إن المجلس سيواصل التفاوض، لكنه أضاف: "لا فوضى بعد اليوم".

وأوضح أن جلسات التفاوض السابقة كانت تسير بشكل إيجابي، وأن المجلس بعد أن كان يتمسك بمجلس عسكري صرف، قبل بتمثيل مدني داخله، بيد أن قوى التغيير، فاجأتهم بطرح رؤى جديدة خلاف المتفق عليها. فيما كشفت صحيفة "الجزيرة" عن إعلان مسؤول كبير في الجيش السوداني أن الفريق عبدالفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع

وأوضح أن جلسات التفاوض السابقة كانت تسير بشكل إيجابي، وأن المجلس بعد أن كان يتمسك بمجلس عسكري صرف، قبل بتمثيل مدني داخله، بيد أن قوى التغيير، فاجأتهم بطرح رؤى جديدة خلاف المتفق عليها. فيما كشفت صحيفة "الجزيرة" عن إعلان مسؤول كبير في الجيش السوداني أن الفريق عبدالفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير. وتحت عنوان "السعودية: فلسطين قضيتنا.. والحوثي إرهابي"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن السعودية أكدت أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الـ4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف لن يكتب له النجاح. واتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إسرائيل بالإخفاق في تنفيذ تعهداتها والوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية. وحول تداعيات ظهور زعيم "داعش" ، تناولت "الشرق الأوسط" ذلك تحت عنوان "مخاوف من هجوم نوعي لـ"داعش" غداة تهديدات البغدادي"، حيث تركّزت الأنظار، أمس، على محاولة رصد الطريقة التي سيلبي فيها تنظيم داعش، وفروعه حول العالم، دعوة زعيمه أبو بكر البغدادي إلى "الثأر" لهزائمه في سوريا والعراق، وسط مخاوف من هجمات دموية يحضّر لها التنظيم الإرهابي. Advertisements وغداة عرض شريط الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي أول أمس، وهو الأول له منذ خمس سنوات، كشف مسؤول أمريكي عن "دواعش" انتقلوا من سوريا والعراق إلى أفغانستان حيث يحضرون هناك لـ"هجوم نوعي" ضد الولايات المتحدة. ويعيد كلام المسؤول الأمريكي إلى الأذهان تحضير تنظيم "القاعدة" من أفغانستان لهجمات 11 سبتمبر 2001، وهو ما يبدو أن الأمريكيين يخشون تكراره الآن. صحيفة "الحياة" كشفت عن إعلان البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان" تنظيماً إرهابياً أجنبياً، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية. وأفادت "الشرق الأوسط" بأنه بمجرد تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية فإن الخطوة تتبعها خطوات أخرى تشمل فرض عقوبات اقتصادية واسعة وحظر سفر وحظر تعامل بين الأمريكيين وأعضاء هذه الجماعة. كما ستعني فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع جماعة الإخوان. وأبرزت "عكاظ" اعتلاء إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي غداة تخلّي والده عن العرش. وأصبح ناروهيتو رسمياً الامبراطور الـ126 لليابان اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، لكنه خلال الاحتفال الرسمي القصير الذي استمر ست دقائق فقط تسلم الشارات الإمبراطورية المقدسة التي تضفي الشرعية على حكمه. وتحت عنوان "براميل النظام تعود إلى إدلب بعد توقف 6 أشهر" ، ذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري قصفت شمال حماة وجنوب إدلب بعشرات "البراميل المتفجرة" أمس، وذلك بعد توقف دام نحو ستة أشهر، أي منذ توقيع اتفاق "خفض التصعيد" بين موسكو وأنقرة. وشاركت طائرات روسية في القصف على شمال غربي سوريا. وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن ارتفاع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على مناطق في سهل الغاب وجبل شحشبو وشمال حماة وجنوب إدلب، إلى 57 برميلاً، لافتا إلى أن سرباً من الطائرات الحربية والمروحية التابعة لقوات النظام استهدفت مناطق الهدنة المتهالكة بمزيد من الضربات.

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