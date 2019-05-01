انت الان تتابع إيران تنتقد تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة اليوم الأربعاء، سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر "الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر.. الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل". وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 في مصر، وقد استخدمت العنف على مدار عقود كوسيلة لتحقيق هدفها المتمثل في بناء دولة إسلامية، بحسب الصحيفة الأمريكية.وكانت إدارة ترامب قد نظرت في ما إذا كانت ستعين كلا من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، كمنظمات إرهابية خلال الأسابيع الأولى لها في