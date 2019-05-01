انت الان تتابع بعد ظهور البغدادي.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

لم تمر 24 ساعة على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، في فيديو لأول مرة منذ 5 سنوات، قال فيه إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد التنظيم المتطرف على خسائره في الباغوز آخر معاقلها في سوريا، حتى اتخذت المملكة العربية السعودية، أول إجراء اليوم الثلاثاء، بتحذير مواطنهيا في جزيرة سريلانكا الواقعة شمال المحيط الهندي، موجهة لهم نصيحة بمغادرتها فورا، -بحسب سكاي نيوز- جاء ذلك بعد تهديد أطلقه البغدادي خلال التسجيل المتلفز، إذ توعد بثأر التنظيم لقتلاه وأسراه.

وظهر البغدادي، في الفيديو، بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض، مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. ويجلس إلى جواره بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة. والمقطع الذي عرض على قنوات التنظيم المتطرف عبر "تلجرام"، هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام