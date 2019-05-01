بعد ظهور البغدادي.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
لم تمر 24 ساعة على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، في فيديو لأول مرة منذ 5 سنوات، قال فيه إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد التنظيم المتطرف على خسائره في الباغوز آخر معاقلها في سوريا، حتى اتخذت المملكة العربية السعودية، أول إجراء اليوم الثلاثاء، بتحذير مواطنهيا في جزيرة سريلانكا الواقعة شمال المحيط الهندي، موجهة لهم نصيحة بمغادرتها فورا، -بحسب سكاي نيوز- جاء ذلك بعد تهديد أطلقه البغدادي خلال التسجيل المتلفز، إذ توعد بثأر التنظيم لقتلاه وأسراه.
وظهر البغدادي، في الفيديو، بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض، مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. ويجلس إلى جواره بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة. والمقطع الذي عرض على قنوات التنظيم المتطرف عبر "تلجرام"، هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام
وظهر البغدادي، في الفيديو، بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض، مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. ويجلس إلى جواره بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة.
والمقطع الذي عرض على قنوات التنظيم المتطرف عبر "تلجرام"، هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014، بينما نشرت له تسجيلات صوتية مؤخرا. (اقرأ أيضا: 25 مليون دولار.. ثمن رقبة زعيم داعش أبو بكر البغدادي)
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز في مارس الماضي، كما أعلن العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بشكل تام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية.
ونجحت قبلها عملية عسكرية كبيرة في تحرير الرقة من "داعش"، قادتها ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، بمساعدة غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. (للمزيد: بعد سقوطه.. أين يعلن «داعش» دولته المقبلة؟)
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