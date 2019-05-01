الان تتابع دراسة تؤكد: عدم القدرة على شم البصل من مؤشرات الوفاة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
حذرت دراسة حديثة من أن عدم القدرة على شم عدد من الروائح قد يكون علامة منذرة ومؤشراً باحتمال حدوث الوفاة في وقت قريب.
وشملت الدراسة 2300 شخص بين 71 و82 عاماً، وتتبعتهم على مدار 10 أعوام. أما الروائح المقصودة فهي الروائح النفاذة مثل روائح البصل والليمون والوقود والقرفة.
غير أن الدراسة أشارت إلى أن المعنيين بهذه الحالة على وجه التحديد هم كبار السن، وخصوصاً أولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، وفق صحيفة “تليغراف” البريطانية.
توفي خلال تلك الفترة، حوالى نصف أفراد العينة، بينما أصيب نصف من تبقى بفقدان حاسة الشم للروائح القوية.
يذكر أن فقدان حاسة الشم يرتبط عادة بأمراض باركنسون وألزهايمر. وبحسب “سكاي نيوز” وجدت الدراسة أيضاً أن عدد من أصيبوا بمرضي باركنسون وألزهايمر خلال عقد كانوا أقل من الثلث، وأن 70% ممن يعانون مشكلة في حاسة الشم كانوا أصحاء قبل وفاتهم.
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