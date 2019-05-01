الان تتابع أهم التقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عملية زراعة الشعر في تركيا تعتبر من العمليات المنتشرة في الوقت الحالي والتي تهدف إلى حل العديد من مشكلات الشعر سواء التساقط الشديد أو الصلع الوراثي وغيرها، تم التوصل إلى العديد من التقنيات الخاصة بعمليات زراعة الشعر في تركيا والتي تساهم في الخروج من هذه العملية بأفضل شكل ممكن. على الرغم من الاختلاف بين هذه التقنيات سواء في مراحل العملية أو في الأدوات المستخدمة إلا أن جميعها تتفق في النتائج التي تظهر على الفرد ويرغب بها، لم يتوقف الطب والتطور عند حد معين بل يعمل بشكل دائم على تطوير هذه التقنيات ليصل المريض لأفضل نتيجة ممكنة مع أقل ألم وأقل وقت للشفاء. من أهم الأمور التي تجعلك حائر في الأمر هو وجود العديد من التقنيات لعملية زراعة الشعر في تركيا واختيار أحد هذه التقنيات يتوقف بشكل أساسي على الطبيب، فهو من يقرر الأصلح والأنسب بالنسبة لك ولحالتك، لذا قبل اتخاذ القرار لا بدّ من استشارة الطبيب. وللوصول إلى طبيب مميز وخبير نوصي بأن يكون مشفى فيرا كلينيك هو وجهتك بسبب السمعة العالمية التي يحظى بها بين مراكز زراعة الشعر في تركيا والعالم.

مقارنة بين التقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر في تركيا

في البداية تقوم عملية زراعة الشعر بحل جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الفرد، وبالطبع قد استخدم العديد من العلاجات سواء الخلطات الطبيعية أو تلك الخلطات الدوائية وجميعها لم تؤدي النتائج المرجوة، مما جعل الفرد يبحث عن حل نهائي لهذه المشاكل ولن يجد أفضل من إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا بأحدث التقنيات المتاحة. وعلى الرغم من وجود العديد من التقنيات إلا أن هناك اختلاف بين هذه التقنيات في طريقة الزرع وفي الإيجابيات والسلبيات والتكلفة المدفوعة فيهم، لذا سنقوم بعمل مقارنة لأهم هذه التقنيات لمعرفة الفروق الواضحة بين كل منهم في السطور القادمة:

زراعة الشعر بتقنية الشريحة (FUT):

من أوائل التقنيات التي ظهرت في عالم زراعة الشعر في تركياوالتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الظاهرة في هذا الوقت سواء كان التساقط الشديد أو الصلع الوراثي أو غيرها، تقوم هذه التقنية على أخذ جزء عرضي به بصيلات جيدة من المنطقة المانحة ثم تقسيمه إلى أجزاء صغيرة يحتوي كل جزء على ثلاث أو أربع بصيلات، ثم إعادة غرسها في المنطقة المصابة ومع مرور الوقت ستقوم تلك البصيلات بالتكيف مع المنطقة المصابة وتبدأ في الإنبات مرة أخرى، وعلى الرغم من الطفرة الهائلة التي أظهرتها هذه التقنية غي مجال عمليات زراعة الشعر في تركيا إلا أن العيوب التي تركتها هذه التقنية في فروة الرأس جعلت العديد يبتعد عنها حيث تركت بعض الندبات الواضحة في المنطقة المانحة والمنطقة المصابة، ولكن الطب لم يترك أي مجال للصدفة أو احتمال الخطأ لذا بدأ بالتطوير والتحديث من هذه الطريقة حتى وصل إلى عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف.

زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف (FUE):

بعد توصل الأطباء إلى تقنية الشريحة وشعور الأفراد الذين يعانون من الصلع بأن هناك أمل لانتهاء هذه المشكلة، لم يتوقف الطب والتطور التكنولوجي من البحث عن ما هو أفضل للتخلص من عيوب الطريقة القديمة لذا ظهرت عملية زراعة الشعر في تركيابتقنية الاقتطاف، وتعتمد هذه التقنية على اقتطاف بعض البصيلات من المنطقة المانحة التي تتميز بوفرة الشعر المقاوم لأسباب التساقط، ثم إعادة زرعها في المنطقة المصابة والتي تعاني من قلة الشعر أو انعدامه بواسطة جهاز الميكروموتور الدقيق، بعد مرور فترة ليست طويلة ما بين ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر على إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا تبدأ هذه البصيلات بالإنبات مرة أخرى لتستطيع تعويض هذه المنطقة بالشعر الجديد. لا تترك هذه الطريقة أي ندبات في فروة الرأس سواء في المنطقة المانحة أو في المنطقة المصابة بل يخرج منها المريض بأفضل حال ممكن، ولكن هذه التقنية تستخدم بعض الأدوات الجراحية مما يجعل العديد متخوف من إجرائها، حيث يتم اقتطاف البصيلات بواسطة أدوات جراحية كما يتم زرعها بعد فتح قنوات حاضنة لها باستخدام نفس الأدوات، كما أن البصيلات المزروعة يصل إلى الـ 6000 بصيلة في الجلسة الواحدة.

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زراعة الشعر بتقنية السفير (SAPPHIRE):

من التقنيات الحديثة التي استطاعت تلافي عيوب التقنيات السابقة سواء باستخدام أدوات جراحية أو قلة عدد البصيلات الممكن زراعتها في الجلسة الواحدة، تعتمد عملية زراعة الشعر في تركيا بتقنية السفير على نفس مبدأتقنية الاقتطاف ولكن باستخدام جهاز دقيق مزودة برأس مصنوع من مادة السفير، وهي عبارة عن نوع من الأحجار الكريمة ويدخل في تركيبه عنصر الكروندوم وهو عنصر صلب وحاد للغاية يستطيع استئصال البصيلة بكل ما حولها من غدد دهنية مغذية لها، ثم إعادة زرعها بنفس الجهاز وبنفس الدقة، تساهم عملية زراعة الشعر بتقنية السفير في الوصول لزراعة أكبر عدد ممكن من البصيلات فيصل عددها إلى 7000 بصيلة في الجلسة الواحدة، كما أن حجر السفير الموجود في الجهاز يعمل على تحفيز الكولاجين الموجود داخل الأنسجة للعمل والنشاط، مما يساعد في تغذية البصيلات واستعادة الأنسجة لحالتها الطبيعية قبل التساقط، كما أن هذه التقنية لا تستخدم أي أدوات جراحية مما يجعل الأفراد المقبلين على إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا يجربون هذه التقنية، ولكن مقابل كل ذلك تجد تكلفتها مرتفعة إلى حدّ ما لما تقوم بتقديمه من مميزات هائلة.

تقنية أقلام تشوي (DHI):

من أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها في عالم زراعة الشعر في تركيايطلق عليها تقنية زراعة الشعر المباشر حيث تقوم على دمج جميع مراحل زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف في مرحلة واحدة، وهذا معناه أن يقوم الطبيب باستخدام هذه الأقلام المجوفة باستئصال البصيلات وزرعها مباشرة في المنطقة المصابة دون الحاجة إلى حفظ البصيلات أو فتح القنوات، كما يطلق على هذه التقنية تقنية زراعة الشعر بدون حلاقة، حيث يتطلب زراعة الشعر في التقنيات الأخرى حلاقة الشعر بشكل كامل ولكن مع هذه التقنية لا يحتاج الفرد إلى حلاقة الشعر بل يتم الزرع بشكل مباشر، يمكن بواسطة هذه التقنية زراعة ما يقارب2000 بصيلة في الجلسة الواحدة، كما أن الشعر المزروع لا يمكن ملاحظته فلا يحتاج إلى الحلاقة، والتكلفة المدفوعة لعملية زراعة الشعر في تركيا باستخدام هذه التقنية على الرغم من ارتفاعها إلى حدّ ما إلا أن المميزات التي تقدمها تجعل هذه التكلفة مناسبة.

تقنية البيركوتان:

من التقنيات التي انتشرت مؤخرًا في عالم زراعة الشعر في تركيا وتعتمد على نفس مبدأ تقنية الاقتطاف ولكن باستخدام أداة البيركوتان المميزة والتي تساعد على فتح قنوات بمنتهى الدقة وفي نفس اتجاه نمو الشعر الطبيعي، لذا يفضل هذه الطريقة العديد من الأفراد والأطباء لما تعطيه من نتائج مذهلة حيث يمكن زراعة أكثر من 40 بصيلة في السنتيمتر الواحد، وهو ما يصعب فعله باستخدام التقنيات السابقة، تتميز عملية زراعة الشعر في تركيا بهذه التقنية بأنها تمنح الفرد مظهر طبيعي والكثافة المطلوبة، كما أن هذه التقنية تجنب المريض حدوث نزيف، وبالتالي فترة الاستشفاء تكون قليلة بالمقارنة بالتقنيات الأخرى، كما تعتبر تقنية مميزة وخاصة أنها لا تحتاج إلى تكلفة مرتفعة ولكن تتطلب مهارة الطبيب.

عند عمل مقارنة بين التقنيات المستخدمة في عمليات زراعة الشعر في تركيا لا بدّ من معرفة النتائج المتوقعة بعد استخدام أي منهم حتى تستطيع اختيار الأفضل فلكل تقنية مميزات وإيجابيات، وعلى الجانب الآخر هناك بعض العيوب لذا يجب التعرف على كل منهم على حدة والتعرف على آراء المرضى السابق لهم تجربة هذه التقنيات ثم استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي قرار.

عزيزي القارئ، إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا من شأنه تغيير مجرى حياتك بالكامل وخاصة إذا كان عملك ومستقبلك يتعلق بشكلك الخارجي ومظهرك، لذا لا بدّ من توخي الحذر واختيار طبيب متخصص في هذا المجال ولديه خبرة واسعة قادر على إعطائك النصيحة اللازمة، ومن بعدها لا بدّ من اختيار مركز متميز يعمل بشكل قانوني مجهز بأفضل مستوى من ناحية التخدير والتعقيم، ومن بعد ذلك يمكنك اختيار التقنية الأنسب لحالتك بعد استشارة الطبيب، لذا لا تستعجل الأمور بل تريث في الاختيار حتى تصل إلى النتيجة التي تتمناها، ولا تنسى أن تكون مطّلع بشكل جيد على ماهية عملية زراعة الشعر في تركيا نفسها والخطوات التي سوف تمر بها ووقت ظهور النتائج بشكل دقيق حتى لا تحدث لك صدمة ما بعد الزراعة وحتى تكون على دراية بكامل مجريات الأمور.