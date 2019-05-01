ممارسة الرياضة في رمضان لها الكثير من الفوائد

ممارسة الرياضة من العادات الهامة التي يجب الحرص عليها بشكل دائم، كما يجب الاستمرار في التمارين الرياضية خلال شهر رمضان الكريم أيضا، حيث تساهم الرياضة في الحفاظ على قدرة الجسم على تحمل مشقة الصيام والتخلص من الضغط النفسي والتوتر الذي يتعرض إليه الإنسان على مدار اليوم، وزيادة عمل الدورة الدموية، مما يقلل من الشعور بالضعف والوهن، مع التأكيد على أن الرياضة يجب ممارستها بعد الإفطار وليس خلال فترة الصيام، وفيما يلي فوائد الرياضة في رمضان، وأهم النصائح لممارستها خلال الشهر الكريم.

فوائد ممارسة الرياضة في رمضان وفقاً للعين الإخبارية.

تساعد ممارسة الرياضة على عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، مما يساعد على التقليل من الإصابة بعسر الهضم، حيث إن الرياضة تساعد على امتصاص العناصر الغذائية الهامة بالجهاز الهضمي.

الرياضة تساعد على زيادة قوة عضلات القلب والرئة، مما يزيد من قدرة الجسم على تحمل الصيام خلال نهار رمضان.

تقوية الجهاز المناعي مما يحمي من الإصابة بالأمراض المختلفة التي من الممكن أن يتعرض لها الجسم.

ممارسة الرياضة تساعد على زيادة نسبة كرات الدم البيضاء، مما يساعد على الحماية من التجلط من خلال تعزيز الصفائح الدموية.

الحماية من التعرض إلى الخمول والكسل اللذين يصاب بهما الإنسان خلال الصيام، وهذا لأن الرياضة تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

تقوية الدم حيث إن ممارسة الرياضة تساعد على ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم من خلال تحفيز إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالي نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

الرياضة لها دور كبير في التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، وخاصة عند تناول الأطعمة الدسمة على المائدة الرمضانية.

زيادة كفاءة عمل الكبد والوقاية من التعرض إلى السموم التي من الممكن أن تصيبه. نصائح عند ممارسة الرياضة في رمضان

Advertisements

نصائح عند ممارسة الرياضة في رمضان:

من الهام الابتعاد عن التمرينات الرياضية التي يوجد بها مشقة وتعب، وخاصة خلال الصيام حتى لا يصاب الجسم بالإجهاد والضعف.

الحرص على الإكثار من شرب الماء بين السحور والإفطار حتى يتم تعويض السوائل الناقصة بالجسم عند ممارسة الرياضة.

إذا كان التمرين بعد الإفطار يجب تناول وجبة خفيفة من الفواكه، التي تزيد الطاقة بالجسم والتى تكون لازمة لممارسة التمرينات الرياضية.

عند الشعور بألم ولو بسيط جدا في الصدر أو في العضلات يجب التوقف على الفور عن آداء الرياضة.

الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ومنها القهوة والشاي التي تعتبر من المشروبات المدرة للبول، والتي تؤدي إلى فقد السوائل بالجسم.

الحرص على تناول الأطعمة المتوازنة التي تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والبروتين، ومنها مشتقات الألبان والأجبان والسمك والدجاج.

عليك بتبريد الجسم بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة، وهذا من خلال اللجوء إلى أخذ حمام بارد إن كان الطقس مناسباً حتى يتم تعويض السوائل التي فقدها الجسم بسبب التعرق.

عند الرغبة في ممارسة الرياضة بعد الإفطار يجب أن تكون بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار حتى لا يشعر من يمارس الرياضة بالجوع والعطش.