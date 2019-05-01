دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

كشفت IDC عن أحدث تقاريرها التي تظهر بنهاية كل ربع لحصص الشركات في سوق الهواتف الذكية والتي يتم إحتسابها من خلال جمع عدد شحنات كل شركة بشكل دوري.

الارقام تظهر ان جميع الشركات تعاني من تباطؤ النمو وهذا واضح من خلال هبوط ارقام المبيعات مقارنة بالعام الماضي باستثناء شركة هواوي التي تستحوذ على 19% من السوق العالمي هذه الفترة وحققت صعوداً مذهلاً في ارقام المبيعات يصل إلى 50% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2018.

بنظرة سريعة على الارقام نكتشف أن الشركة الصينية استطاعت زيادة الفارق عن آبل وتقليل الفجوة عن سامسونج على الرغم من عدم دخولها للسوق الامريكي حتى الآن ولكن يبدو ان هواوي قريبه من الوصول لهدفها، ربما هذا العام او العام القادم في حال استمرت بنفس وتيرة الصعود المجنونة.

سامسونج لازالت أكبر بائع للهواتف الذكية في العام وتستحوذ على 23.1% من السوق مع هبوط في المبيعات مقارنة بالعام الماضي فيما حلت آبل ثالثاً بحصة 11.7% مع هبوط واضح في مبيعات الايفون مقارنة بالعام الماضي.

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بقية المراكز تحتلها شاومي وأوبو وفيفو مع ارقام شبه ثابته هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2018.

المصدر

التدوينة أرقام IDC: إستمرار معاناة آبل وسامسونج وصعود صاروخي لشركة هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.