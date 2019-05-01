شكرا لقرائتكم خبر عن الجماعات الإرهابية تعتدى بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية، اليوم الأربعاء، مدينة محردة بريف حماة الشمالى، وذلك فى انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة اعتدت بخمس قذائف صاروخية على الأحياء السكنية فى مدينة محردة شمال مدينة حماة. Advertisements وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث دمار كبير ببعض منازل الأهالى والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين. وردا على هذه الاعتداءات، وجهت وحدات من الجيش السورى ضربات مركزة ودقيقة على مصادر الاعتداءات وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف الإرهابيين.

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