الشرطة الفرنسية توقف عشرات الأشخاص وتطلق الغاز على المحتجين خلال تظاهرة عيد العمال

© Sputnik . Irina Kalashnikova وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، "الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لحظات قبل انطلاق مظاهرة عيد العمال في باريس وتوقف 88 شخصا". وبدأت حركة "السترات الصفراء" احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا، منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية، وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية"، التي اتهموا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتبنيها.

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