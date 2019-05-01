مقترح بحريني لإعفاء المواطنين من التأشيرة المسبقة عند زيارة دول أوروبا

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ويتعلق المقترح، حسب بيان للبرلمان البحريني حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، بالرغبة في إعفاء البحرينيين من التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوربية، أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار.
Bahraini Parliament
وتابع البيان أن الهدف الثاني هو التأكيد بالعمل على معاملة الدول الأوربية لمواطني مملكة البحرين، بمبدأ المعاملة بالمثل، لحصولهم على تأشيرة دخول الدول الأوربية، وإعفائهم من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
وبحسب المذكرة التفصيلية للاقتراح، أوضحت أن الدول الأوروبية تشترط ضرورة الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارتها، وأن مواطني مملكة البحرين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على تأشيرة تلك الدول، على الرغم من أن رعايا الدول الأوربية لا يجدون صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول مملكة البحرين، والتي يحصلون عليها في الكثير من الأحيان عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي ومنافذ الدولة.
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