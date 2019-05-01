القوات العراقية تلاحق أهداف هامة في شمال البلاد

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وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة "وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".
وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الإجرامية.
وأعلن الحشد أن، العملية مستمرة، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
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