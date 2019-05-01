اخبار الخليج

القوات العراقية تلاحق أهداف هامة في شمال البلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة "وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القوات نفذت العملية بنجاح.

وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الإجرامية.

وأعلن الحشد أن، العملية مستمرة، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تلاحق أهداف هامة في شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا