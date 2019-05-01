دبابات إسرائيلية تخترق المنطقة منزوعة السلاح نحو مواقع الجيش السوري بالجولان (صور)

وأضاف أن وحدات فصل القوة الأممية (أوندوف) توجهت على الفور إلى منطقة الخرق. © Sputnik . دبابات إسرائيلية تخترق المنطقة منزوعة السلاح نحو مواقع الجيش السوري بالجولان Advertisements وتابع " أعلنت قوات الجيش العربي السوري شرق خط (برافو) على الفور حالة الاستنفار القصوى لحظة تقدم الدبابات الإسرائيلية". وقال مصدر أممي لمراسلنا: المنطقة التي تقدمت إليها القوة الإسرائيلية داخل المنطقة منزوعة السلاح هي منطقة عمل خاصة بقوات الإندوف داخل الخط الأحمر. يتبع…

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