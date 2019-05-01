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© Sputnik . Ramil Sitdikov
وأكدت مستشارة الرئيس السوري، أنه من الضروري أولا تحرير بقية البلاد قبل الشروع في جهود إعادة الإعمار.
وأضافت: "نأمل أن نتمكن من هزيمة ما تبقى من الإرهاب في شمال شرق سوريا وإدلب. كما نأمل أن تكون روسيا والصين، وبالطبع، إيران شركاء رئيسيين في إعادة بناء سوريا".
يذكر أن، سوريا قد دمرت بسبب سنوات من الحرب العنيفة، التي دفعت الملايين إلى الفرار إلى مواقع أخرى داخل البلاد أو خارجها. ونظرا لأن النزاع المسلح في سوريا يقترب من نهايته، بعدما استعادت دمشق السيطرة على المناطق الشاسعة التي كان يسيطر عليها الإرهابيون من قبل، وأطلقت سوريا عملية إعادة الإعمار لإعادة بناء الآلاف من المنازل والبنية التحتية التي دمرت أثناء القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق تذكر ثلاث دول مسموح لهم المشاركة في إعادة إعمار سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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