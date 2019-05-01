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مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن السفارة أبلغت "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة" بأنها ستقوم بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الأشقاء السوريين.

© Sputnik . Ali Abrahim

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في 27 ديسمبر كانون الأول 2018، حيث بدأ العمل في السفارة في العاصمة السورية دمشق، وباشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) أن هذه الخطوة تؤكد "حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي".

وظلت السفارة مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها.

وكانت وزارة الإعلام السورية وزعت مذكرة على الصحفيين، تدعوهم فيها إلى تغطية الحدث في مقر السفارة الموجود في منطقة أبو رمانة في دمشق.

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