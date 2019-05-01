مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن السفارة أبلغت "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة" بأنها ستقوم بتنفيذ برنامج مساعدات غذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الأشقاء السوريين.
© Sputnik . Ali Abrahim
وظلت السفارة مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها.
وكانت وزارة الإعلام السورية وزعت مذكرة على الصحفيين، تدعوهم فيها إلى تغطية الحدث في مقر السفارة الموجود في منطقة أبو رمانة في دمشق.
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