أب يقتل ابنه ويرمي جثته في حاوية القمامة ببغداد

وقال المصدر إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخص يحمل جثة طفل ضمن الدور الزراعي بمنطقة الزعفرانية وينوي إخفاءها"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".
وأضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تم القبض على المتهم (أ.ع.هـ) تولد 1987 يعمل منتسب في الشرطة الاتحادية أثناء رميه جثة المجنى عليه وهو (ابنه) في حاوية النفايات أمام منزله وعليه آثار تعذيب ويدعى (ك.أ.ع.هـ) تولد 2010"، مبينا أن "المجني عليه طالب".
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وتابع المصدر أنه "بعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بتعذيب ابنه وقتله في داره ضمن المنطقة المذكورة أعلاه".
وأشار المصدر إلى أنه قد "تم تسليمه إلى مركز شرطة الزعفرانية لاتخاذ الإجراءات اللازم".
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