هبوط #أسعار_النفط عقب تقرير يظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية

الخليج - واس هبط سعر برميل النفط خلال تعاملات اليوم الأبعاء، عقب صدور تقرير يظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت 54 سنتًا، ما يعادل 0.8 %، لتصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل. كما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 63.25 دولارًا للبرميل.

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