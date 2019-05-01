العمل_والتنمية تُطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام

الخليج - واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة “البيوت الاجتماعية” ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.

وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

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وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.

وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم، وحرصت الوزارة على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم أوجه الدعم المطلوب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسوف يتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.

وأكدت الوزارة استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضع في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.