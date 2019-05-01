تعرف على مدة الدوام خلال #رمضان.. وموعد #إجازة_العيد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أوقات العمل خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.