خادم_الحرمين_الشريفين يرعى نهائي #كأس_الملك بالرياض.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 1440هـ، والتي تجمع الخميس القادم فريقي الاتحاد والتعاون على ملعب استاد الملك فهد بالرياض. وسيسلم خادم الحرمين الشريفين في ختام المباراة الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز، والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني من الفريقين. بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي، مقدما التهنئة لفريقي الاتحاد والتعاون على بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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