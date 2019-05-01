إعلان “نتائح اختبار التحصيلي”.. الاستعلام من هنا

صحيفة الخليج الالكترونية ظهرت اليوم الأربعاء نتائج اختبار التحصيلي لطلبة الثانوية “نتائج قياس للعام 1440″، ويتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس. وأعلن حساب مركز “قياس” على موقع تويتر أنه تم إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي على موقع قياس. للاستعلام عن النتيجة من هنا ولمن فقد كلمة المرور للموقع يمكنه استرجاع معلومات الدخول من هنا

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