قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد إبراهيم نصر الله العمور، بعد اقتحام منزل عائلته في البلدة.

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