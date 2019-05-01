شكرا لقرائتكم خبر عن «ألسنة النيران» تتصاعد من مستودعين.. و«مدني الرياض» يتدخل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر بالرياض، دون تسجيل أي إصابات.

أوضح ذلك الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر”، وأرفق صوراً تبين ألسنة النيران المشتعلة في المستودعين، وصور أخرى تبين المستودعين بعد إطفاء الحريق.

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