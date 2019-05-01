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شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أوقات العمل خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضحت الوزارة أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.
وأشارت الخدمة المدنية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.
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