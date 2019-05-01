شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أوقات العمل خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.

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وأشارت الخدمة المدنية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.