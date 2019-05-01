مركز الملك سلمان يوزع 13 ألف سلة غذائية في السودان

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي، مشروع توزيع السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بتكلفة تقدر بأكثر من 549 ألف دولار أمريكي، بهدف توزيع 13,725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل لسد احتياجات الأسر الموجودة في مناطق النزوح، وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات وهي الخرطوم، وغرب كردفان، وشرق دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، ووفقا للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد من المشروع 68,625 فردا.
ويأتي هذا التوزيع إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، للجهات المعنية في المملكة ومن ضمنها المركز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار ما
ويأتي هذا التوزيع إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، للجهات المعنية في المملكة ومن ضمنها المركز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار ما أعلنته المملكة من دعم وإسهام لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء في السودان.
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر وممثل مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي السوداني اللواء فتحي المهل.
كانت هيئة الهلال الأحمر السعودي، قد قامت بتسيير طائرة إغاثة إلى طهران، تحمل 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة وتخفيف معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة، التي شهدتها إيران مؤخرا.
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