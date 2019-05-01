انت الان تتابع مركز الملك سلمان يوزع 13 ألف سلة غذائية في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي، مشروع توزيع السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بتكلفة تقدر بأكثر من 549 ألف دولار أمريكي، بهدف توزيع 13,725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل لسد احتياجات الأسر الموجودة في مناطق النزوح، وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات وهي الخرطوم، وغرب كردفان، وشرق دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، ووفقا للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد من المشروع 68,625 فردا.

ويأتي هذا التوزيع إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، للجهات المعنية في المملكة ومن ضمنها المركز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية، للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار ما