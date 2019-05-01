الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء الكيان.. لماذا الآن؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في خطوة مفاجئة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل ساعات، بطاريات منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام العبرية، بأن نشر منظومة القبة الحديدية في الكيان جاء تحسباً لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، خلال فعاليات مهرجان الأغنية الأوروبية في "إسرائيل".

يشار إلى أنه من المقرر أن يقام المهرجان في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يوضح رسالة تهديد للاحتلال من الصواريخ التي ستطلق على تل أبيب خلال مهرجان الأغنية الأوروبية يوروفيجين 2019 إذا لم تستجب "إسرائيل" برفع الحصار عن غزة.

وجاء في نص الرسالة في الفيديو المذكور: "لا يمكن أن تحتفلوا أو ترقصوا، في الوقت نفسه يعاني مليوني شخص في غزة، إذا كنت تريدون الاحتفال، يجب ورفع الحصار على غزة، ولا تخلوا في التفاهمات".

وكانت عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين أصابت منشآت في منطقة وسط تل أبيب وذلك في ذروة مفاوضات فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

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ما هي القبة الحديدية؟

القبة الحديدية هي نظام دفاع أرضي متحرك تعمل على تطويره رافئيل للأنظمة الدفاعية المتطورة.

وقد صمم النظام لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، وقد صمم هذا النظام لاستخدامه أيضا في التصدي للصواريخ التي تطلق على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل من المقاومة الفلسطينية.

ويقول خبراء عسكريون إن النظام الدفاعي الإسرائيلي الجديد يتمكن من إسقاط الصواريخ على مسافات تراوح بين خمسة كيلومترات وسبعين كيلومترا من مواقع إطلاقها.

ويستخدم نظام القبة الحديدية صواريخ مسيرة بالرادار لاعتراض الصواريخ والقذائف وهي في الجو، وبمقدوره التمييز بين الصواريخ والقذائف التي تستهدف المراكز السكانية وتلك المتوقع سقوطها في الخلاء.

وفي الساعات الأخيرة احتدم التوتر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد قصف الأخير لمناطق بقطاع غزة المحاصر.