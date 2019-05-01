شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين محاولة الانقلاب فى فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سوريا بشدة اليوم الأربعاء محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في فنزويلا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)- إن تطورات الأحداث وردود الفعل في واشنطن أثبتت أن الإدارة الأمريكية ماضية في سياستها لزعزعة الاستقرار في فنزويلا واستعمال كل الأسلحة التي في حوزتها بما فيها الحصار الاقتصادي للانقلاب على خيارات الشعب الفنزويلي وتحويل فنزويلا إلى دويلة تدور في فلك السياسة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع فنزويلا قيادة وحكومة وشعبًا، مشددة على وقف التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد أن القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة" حاولت الانقلاب عليه يوم أمس.