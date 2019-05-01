انت الان تتابع «العسكري» السوداني يعلن قبول استقالة 3 من أعضائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز". وأوضحت الوكالة أن الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي هم الفريق عمر زين العابدين الذي ترأس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر علي فضيل. كان تجمع المهنيين السودانيين، وهي الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات، قد طالبت باستبعاد الثلاثة، متهمة إياهم بالتورط في حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات من المحتجين.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم، وأضاف في مؤتمر صحفي، منذ قليل: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام". وأوضح