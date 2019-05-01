انت الان تتابع «العسكري» السوداني يعلن قبول استقالة 3 من أعضائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز". وأوضحت الوكالة أن الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي هم الفريق عمر زين العابدين الذي ترأس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر علي فضيل. كان تجمع المهنيين السودانيين، وهي الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات، قد طالبت باستبعاد الثلاثة، متهمة إياهم بالتورط في حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات من المحتجين.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم، وأضاف في مؤتمر صحفي، منذ قليل: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام". وأوضح
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم، وأضاف في مؤتمر صحفي، منذ قليل: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام".
وأوضح المجلس، أنه يتولى عملية إدارة الدولة بكافة قطاعاتها، مطالبا المتظاهرين بـ"تغليب مصلحة المواطنين"، وتابع: "قدمنا الكثير من التنازلات.. ولكن لصبرنا حدودا.. السيادة في الفترة الانتقالية بالسودان تكون للمجلس السيادي الذي سيشكل.. وقد استجبنا للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، كما أنه في أثناء التفاوض اقترحنا 3 أعضاء مدنيين في المجلس السيادي". (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر «العسكري» السوداني يعلن قبول استقالة 3 من أعضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.