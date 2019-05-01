"أوبر" تختبر ضم المواصلات العامة لتطبيقها في لندن

أعلنت شركة أوبر لخدمات التوصيل الخاصة، عن اختبارها خاصية جديدة تهدف إلى التوسع بنشاطها لخدمة المواطنين بالعاصمة الإنجليزية لندن، لتشمل جميع أنواع المواصلات العامة،وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الخاصية الجديدة من أوبر تعمل عن طريق توفير بيانات وافية لمستخدمي تطبيق أوبر الإلكتروني، الراغبين في استخدام المواصلات العامة بدلاً من تأجير سيارة خاصة لنقلهم إلى وجهتهم، أو في حالة عدم لزوم استخدام سيارة لقصر المسافة، ويمكن أن تحل محلها وسائل المواصلات العامة.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه مقابل اشتراك شهري، يمكن لمستخدم تطبيق أوبر، طلب بيانات وسائل المواصلات العامة المتوفرة القادرة على نقله لوجهته، وأسعار تذاكر الرحلة والأماكن المتوفرة.

وستشمل هذه الخاصية الجديدة من أوبر جميع وسائل المواصلات العامة بلندن؛ ومنها القطارات والحافلات ومراكب النقل النهرية والترام.

وحتى الآن ما زالت هذه الخاصية تحت الاختبار على عدد معين من سكان لندن، حتى تثبت كفاءتها ليتم تعميمها على جميع سكان المملكة المتحدة ومن ثم جميع دول العالم.