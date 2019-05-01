نصائح مهمة لممارسة الرياضة بأمان أثناء الحمل

ممارسة الرياضة أثناء الحمل له فوائد عديدة على الأم وجنينها، خاصة أنها تحمي من السمنة وتحافظ على الوزن، وتحسن النوم والمزاج العام، وتساعد على تجاوز آلام المخاض، وخفض ضغط الدم المرتفع.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في لندن، ٥ خطوات يجب أن تتبعها كل حامل لممارسة الرياضة بأمان، نرصدها في التقرير التالي:

1- ساعتان ونصف أسبوعيا

كشفت دراسة جديدة أن التمرينات أثناء الحمل يمكن أن تحمي النساء من السمنة في وقت لاحق من العمر، كما أنها تحافظ على الوزن، وتحسن النوم والمزاج، وتساعد على تجاوز آلام المخاض، وخفض ضغط الدم المرتفع.

وينصح خلال فترة الحمل بما لا يقل عن ١٥٠ دقيقة من النشاط المعتدل خلال الأسبوع، على أن يتم ذلك على مجموعات لمدة ١٠ دقائق على الأقل، وفقا للعين الإخبارية.

2- استمعي إلى جسدك

ينصح الأطباء بمواصلة النشاط اليومي الطبيعي لفترة طويلة من الحمل، على أن تتوقف الحامل عن أداء تلك التمرينات إذا اشتكى جسدها أو أظهر أي إرهاق.

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٣- تمرينات خفيفة

يجب تجنب ممارسة الرياضة العنيفة مثل الكيك بوكسينج أو الجودو، مع الحرص على التعامل بحذر مع الأنشطة التي تنطوي على خطر السقوط، مثل ركوب الدراجات.

٤- تكيفي مع الروتين الجديد

أعراض الحمل لا تختلف فقط من سيدة لأخرى، بل يمكن أن تشعر المرأة الواحدة باختلافات يومية، لذا يفضل اتباع تدريبات خاصة بعضلات الظهر والساق استعدادا للتغيرات الجسدية، لأن المفاصل تصبح أكثر مرونة خلال فترات الحمل، ما يعني أن الحامل قد تكون أكثر عرضة لشد العضلات أو التواء القدم، ولذلك يوصي الأطباء بدمج تمارين المعدة لتقوية عضلات البطن التي قد تساعد في تخفيف آلام الظهر.

٥- لا تقارني نفسك بالآخرين

النساء الحوامل اللاتي يتقاسمن روتين تمريناتهن على وسائل التواصل الاجتماعي يمنحن بعضهن الثقة والحماس لممارسة الرياضة، لكن الأطباء يحذرون من اتباع برنامج سيدات أخريات لاختلاف حالة كل واحدة.