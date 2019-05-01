دواء جديد لعلاج السكري من النوع الثاني لدى الأطفال

أعلن باحثون أمريكيون مؤخراً نتائج تجربة سريرية متكاملة لعلاج داء السكري من النوع الثاني لدى الأطفال.

وهذا النوع من داء السكري لدى الأطفال مرض مزمن، يؤثر على الطريقة التي يتعامل بها جسم الطفل مع السكر (الجلوكوز)، ومن أعراضه الشعور بالعطش، والتعب، وكثرة التبول، وفقدان الوزن، وعدم وضوح الرؤية، وفقا للعين الإخبارية.

وقال الباحثون في دراسة نشرت، الأحد 28 أبريل/نيسان، في مجلة الدواء البريطانية، إن الدواء الجديد الليرجلوتيد "liraglutide"، بالاشتراك مع دواء الميتفورمين "metformin"، أظهرا تأثيراً قوياً في علاج الأطفال الذين تمت دراستهم في التجربة.

ويوجد دواءان فقط حالياً لعلاج داء السكري من النوع الثاني لدى الأطفال، وهما الميتفورمين والأنسولين، المعتمدان من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بينما تمت الموافقة على أكثر من 30 دواء لعلاج هذا النوع من مرض السكري لدى البالغين.

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وتقول جين لينش، الباحثة الرئيسية بالدراسة وأستاذة طب الأطفال بجامعة تكساس: "الأدوية المعتمدة للأطفال لا تتجاوز الميتفورمين والأنسولين، وبالنسبة إلى البالغين توجد العديد من الأدوية، وإذا تمت الموافقة على الدواء الجديد سيكون خياراً رائعاً لاستكمال العلاج عن طريق الفم مع الميتفورمين كبديل للأنسولين".

وخلال الدراسة التي شملت 66 طفلاً تلقوا جرعات من الليرجلوتيد، بالإضافة إلى حبوب الميتفورمين لمدة 26 أسبوعاً، حقق الدواء الجديد فعالية في العلاج، ومن المحتمل أن تتم الموافقة عليه قريباً.

ويُعد هذا الدواء أحد أنشطة اتحاد الأطفال لمرض السكري، وهي مجموعة وطنية من الباحثين الذين سعوا جاهدين لتحسين بروتوكولات التجارب السريرية لتكون ناجحة في الفئة العمرية للأطفال.