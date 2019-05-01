جاجوار تدفع "راتبا إلكترونيا" لعملائها من مستخدمي تقنية "التواصل عن بعد"

أعلنت شركة جاجوار لاند روفر (Jaguar Land Rover) البريطانية عن نيتها إضافة تقنية التواصل عن بعد بين سياراتها، مع توفير محفزات لزبائنها لتشجيعهم على استخدام هذه التقنية دون انقطاع بمجرد تطبيقها،وفقا للعين الإخبارية,

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن جاجوار لاند روفر Jaguar Land Rover لم تكتف بالإعلان عن التقنية الجديدة، فقط، بل كانت حريصة على ألا يتم إهمالها من قبل سائقي سياراتها بالمستقبل، وذلك بإعلانها عن مكافأة للسائقين المحافظين على وتيرة استخدامهم لتقنية التواصل عن بعد.

وكانت أول شركة تعلن عن هذه التقنية هي شركة فولفو السويدية، ثم تويوتا اليابانية وتعمل هذه التقنية عن طريق تنبيه السيارات لبعضها البعض للطرق التي لا يصلح السير بها بسبب الازدحام أو التضاريس الوعرة.

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وكشف الموقع الأمريكي عن أن المكافأة التي حمست بها جاجوار لاند روفر Jaguar Land Rover سائقيها، هي توفيرها راتبا إلكترونيا يحصل عليه سائقي سيارات جاجوار المستخدمين لتقنية التواصل بانتظام، يقوم السائقون بصرفها عبر كارت ذكي باسم Smart Wallet.

وأوضح "موتور وان" أن تلقي سائقي سيارات جاجوار لهذا الراتب لن يكون بتحويله لأموال سائلة، ولكن عن طريق استخدام الكارت الذكي Smart Wallet لشراء منتجات استهلاكية من متاجر معينة يجمعها اتفاق مشترك مع شركة لاند روفر (Jaguar Land Rover).

ولن تطبق هذه الخدمة من لاند روفر (Jaguar Land Rover) قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة تجهيز الكروت الذكية وآلات الصرف الخاصة بها التي ستتكلف 75 مليار دولار.