شكرا لقرائتكم بوصعب: عون المتقاعد الأول يعرف كيف يحافظ على الحقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 23:35

جال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب صباح اليوم (الثلثاء) على مواقع الجيش اللبناني على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، حيث وصل على متن طوافة عسكرية إلى موقع قلعة شروق في جرود عرسال التابع للفوج الرابع لحماية الحدود البرية، وكان في إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون الذي كان سبقه إلى الموقع".



وبعد الجولة التفقدية لموقع قلعة شروق عقد بو صعب مؤتمرا صحافيا قال فيه: "بعد الزيارة التي قمت بها إلى الحدود الجنوبية، اليوم نزور الحدود الشمالية الشرقية مع سورية حيث مواقع جنودنا الأبطال، وللمرة الأولى هذا الإنتشار الكثيف للجيش اللبناني على الحدود منذ العام 1944، فهؤلاء الجنود في هذه المواقع تحدوا "داعش" والمناخ والظروف لحماية لبنان". وأكد أن "الجنود يقومون بضبط الحدود وحمايتها من أي تسلل قد تنفذه مجموعات إرهابية، متحدين الظروف المناخية القاسية للدفاع عن سلامة اللبنانيين". واعتبر أن "كل عسكري أقسم يمين الوفاء والذود عن لبنان، هو مشروع شهيد".

وأكد أن "الجيش يكافح التهريب في المناطق التي ينتشر فيها"، لافتا إلى "الجهود التي يقوم بها لاستكمال إغلاق المعابر غير الشرعية ومنع تهريب الممنوعات والبشر، عبر تكثيف الدوريات والكمائن فضلا عن المراقبة اليومية التي تتولاها المراكز الثابتة والأبراج".

وأشاد بو صعب بـ "الجهود الاستثنائية التي بذلتها المؤسسة العسكرية خلال فترة الأعياد والتي سمحت بأن تمر في أمان". وقال: "مرت علينا مواسم الأعياد وقريبا يبدأ شهر رمضان الكريم والجيش اللبناني يأخذ كل التدابير الأمنية الكفيلة بأن يمر علينا العيد بسلام، والجيش أقسم على التضحية والشرف والوفاء. ولا ينتظر سوى المحبة والتقدير لجهوده وعدم المس بحقوقهم وللمتقاعدين الذين يتظاهرون اليوم ألف تحية، ونعتذر منهم لأن بعد كل التضحيات التي قدموها أصبحوا في الشارع يتظاهرون لعدم المس برواتبهم التقاعدية التي جمعت من رواتبهم خلال فترة خدمتهم وليس من المسموح تحميل الجيش تبعات الوضع المالي السيئ".

Advertisements

ورفض وزير الدفاع "في شكل قاطع أي مساس بحقوق العسكريين، لأن وجودهم ضمان للأمن والذي هو في حد ذاته أحد أهم أسس الاقتصاد"، داعيا إلى "الاتفاق على موازنة مسؤولة وسد منافذ الإهدار والفساد". وقال: "بعد أن تتخذ الدولة تدابير لإقفال أبواب الهدر والسرقات، حينها يكون الجيش حاضرا وكان لي الشرف بأن يسميني فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون ورئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل، وأسندا إلي وزارة للدفاع لأقوم بتقوية الجيش، والعمل على مساعدته والدفاع عن حقوقه، فأنا أنتمي لتيار أحب الجيش كثيرا ومؤسسه وصل إلى رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن " رئيس الجمهورية وهو المتقاعد الأول، يرعى حقوق المتقاعدين ويؤمن بأحقية مطالبهم، ويقدر تضحياتهم وتضحيات رفاقهم العسكريين، وبخاصة الجرحى والشهداء، ويعرف كيف يحافظ على الحقوق".

وقال: "علينا جميعاً أن نتوافق على موازنة مسؤولة يكون فيها تقشفاً ونحن في وزارة الدفاع ندرس كلّ البنود وقادرون على التقشف وسنكون على قدر المسؤوليّة ونعرف أين يمكننا القيام بالتقشف".

واذ لفت الى ان "مجلس الوزراء قام بتكليف الجيش بالتدابير الأمنية في البلد"، قال: "لا يحق لأحد سوى قيادة الجيش إلغاء التدابير هذه، خاصة تدبير رقم 3 لأنه إذا عدنا إلى التدبير رقم 1 يعني هذا إعادة الجيش إلى الثكنات ومن يحمي الحدود؟""

وأوضح أن "مجموع المحسومات التقاعدية من رواتب العسكريين يبلغ نحو سبعة بلايين ليرة شهريا". وطمأن العسكريين بـ"أن لا خوف على حقوقهم فلا أحد سيمس بها، طالما هو وزيرا للدفاع".

كما أكد بو صعب "على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهذا وارد في البيان الوزاري، ومن له رأي غير ذلك فليناقشه في مجلس الوزراء".