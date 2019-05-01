شكرا لقرائتكم العسكريّون المتقاعدون في الشارع منعاً للمس بحقوقهم إقفال مداخل مصرف لبنان والمرفأ: الخطوات المقبلة مؤلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 20:25

ظاهرة نزول العسكر المتقاعد الى الشارع، تكررت أمس، فتقاطروا فجر اليوم (الثلثاء) من كل المناطق اللبنانية الى بيروت، حاملين الاعلام اللبنانية، وبفعالية لافتة ومنظمة ترجمت انتشارا واسعا أمام الأهداف المرسومة والمنتقاة بعناية في وسط العاصمة، مطالبين بعدم المسّ في حقوقهم المالية في مشروع الموازنة، وباستعادة الأموال المنهوبة.



بدءا من الخامسة صباحا نفذ العسكريون المتقاعدون سلسلة اعتصامات شلت مداخل العاصمة، وانطلقوا من ساحة رياض الصلح حيث تجمعهم الرئيس، في مسيرة مركزية الى اكثر من نقطة، فمنهم من توجه الى مصرف لبنان في الحمرا، وقسم الى وزارة المال وقسم آخر الى مرفأ بيروت حيث أقفلوا جميع مداخله. وقامت قوى الأمن بقطع الطريق الممتدة من الدورة في اتجاه المرفأ .

مرفأ بيروت

أقفل العسكريون مداخل مرفأ بيروت بعيد الخامسة صباحا وتوزعوا فرقا على المداخل 3 و4 و14، ومنعوا دخول وخروج السيارات. وحصل إشكال بين موظف في الجمارك ومجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول إلى المرفأ. وتفقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المعتصمين عند الباب 14، وقال "ندعم كل تحرك يطالب برفع الظلم عن الطبقة العاملة في القطاع العام او القطاع الخاص، عبر خفض الاجور والتقديمات او عبر ضرائب جديدة تفرض"، مشيرا الى أنه "يؤيد كل تحركاتهم التي ترفع الصوت عاليا، في وجه المس بمكتسباتهم وحقوقهم".

مصرف لبنان

وتجمع عدد من العسكريين في شارع الحمرا امام مصرف لبنان، وتوزعوا على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل المصرف. وتحدث باسم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، فقال: "الاعتصام مستمر الى ان تصدر إشارة واضحة ايجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بخفض رواتبنا او تعويضاتنا او التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا". واضاف: "نبعث برسالة الى مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والى الوزراء الذين يمثلون كتلهم بأننا اذا تبلغنا بأنهم أخذوا قرارا بخفض رواتبنا لن نقبل بذلك، وسنبقى في الشارع مع خطوات تصعيدية مؤلمة". ثم توجهوا إلى مبنى الـ TVA ، وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى حين تلبية مطالبهم بعدم المساس بمستحقاتهم.

وقطعت القوى الامنية الطريق المؤدية من مصرف لبنان الى شارع الحمرا الرئيس وقامت بتحويل السير الى طرق فرعية.

وزارة المال

وتوجه قسم من المعتصمين الى مبنى الواردات التابع لوزارة المال في بشارة الخوري. وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال: "لسنا الفئة الوحيدة المهدورة حقوقها، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه". وأوضح أن "هناك 3 طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل المسؤولين وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".

وانضم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز الى المعتصمين، وقال "الموازنة مرفوضة من البداية لأنها قائمة على حقوق القطاع العام والعسكريين ونأمل ان توضع اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء النقاط على الحروف". وتساءل "هل يكافأ العسكري الذي دافع عن لبنان وفدى الوطن بدمه ووقف بوجه إسرائيل بهذه الطريقة؟". وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون "بي العسكر" ومجلس الوزراء ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين مع العسكريين".

من جهته، اعتبر النائب جان طالوزيان أن "لا شيء في الموازنة يشبه البيان الوزاري"، مؤكداً "رفضه أن يكون سد العجز عبر المس برواتب العسكريين وحقوق المواطنين"، مشيرا الى أن "يوجد 100 طريقة لسد العجز ووقف الفساد".

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وفي السياق، أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى "أن اقفالنا مرفأ بيروت ومدخل مصرف لبنان هو رسالة تحذيرية وفي حال لم يسحب موضوع الحسم على رواتب العسكريين من التداول في الموازنة، فلن تنعقد جلسة للمجلس النيابي"، وزاد: "أغلقنا مصرف لبنان بسبب هندساته المالية، ومرفأ بيروت لانه اكبر مزراب للهدر، واهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتعلن في حينه".

"سبعة" ... ومياومو الضمان

من جهته، أعلن حزب سبعة، في بيان أن "عددا من ناشطيه اعتصم مع العسكريين اليوم للدفاع عن حقوق هؤلاء الشرفاء. فبعدما نهب السياسيون وطننا وافرغوا خزينته يحاولون مد اليد اليوم الى جيوب المتقاعدين والموظفين وصناديقهم وامتيازاتهم". وأشار الى أن "متقاعدي العسكر في كل دول العالم يكرمون إلا في لبنان، يهانون".

الى ذلك واصل مياومو الضمان الإجتماعي في طرابلس إضرابهم الذي بدأوه منذ أسبوع أمام مبنى الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد العمالي في الشمال. وزار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي خيمة المعتصمين وشاركهم بوقفة تضامنية، وقال "أتينا إليهم كي نقف مع المظلوم ضد الظالم، وهؤلاء الموظفون مظلومون وما قاموا به خلال سنة ونصف تعجز عنه الكثير من الدوائر التي فيها فائض من الموظفين"، مضيفا "أقف أيضا الى جانب العسكريين المتقاعدين، وكل أصحاب الحقوق ضد هذه الدولة الظالمة، التي تحاول مد يدها الى معاشات الناس وتحرم فئة اخرى من الناس من معاشاتهم لأسباب ما عدنا نعرف ما هي"، محذرا من "استبدال ابناء طرابلس بآخرين من خارجها".

أساتذة الجامعة والنافعة... ومستشفى صيدا

كذلك، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​ في بيان "الإضراب التحذيري الشامل والأخير يوم الاربعاء في الثامن من أيار (مايو) والمفتوح ابتداء من الخامس عشر منه، وذلك في جميع فروع الجامعة، وكلياتها، بالتزامن مع الاعتصامات المكثفة، ومقاطعة الامتحانات بما فيها وضع الأسئلة، والمراقبة، وتصحيح المسابقات والاستمرار في الإضراب إلى حين رفع الملف من مجلس الجامعة إلى وزير التربية".

من جهتهم، التزم موظفو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات الاضراب في كل فروع النافعة، مطالبين الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إسوة بباقي المؤسسات.

وفي صيدا، نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاما أمام باحة مدخل الطوارئ تحت عنوان "اضراب حتى اشعار آخر"، وامتنعوا عن استقبال المرضى باستثناء حالات غسيل الكلى، وذلك بسبب عدم استجابة المعنيين لدفع رواتبهم المتأخرة، ونفاذ المواد الاساسية من المستشفى.

الاتحاد العمالي: إضراب عام أيام 2 و3 و4 أيـار

وفي الموازاة عقد الاتحاد العمالي العام جلسة طارئة برئاسة رئيسه بشارة الأسمر، وصدر على أثرها بيان اشار الى ان "بعد الاطلاع على طروحات لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبّب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمّى أو ظرف أو ذريعة. فإننا نكرّر دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلاً من هضم الحقوق ومدّ اليد على رواتب العاملين.

كذلك يعلن رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات العمال".

وقال: "إزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة، فإن الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار (مايو) 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم. كما يُبقي جلساته مفتوحة".