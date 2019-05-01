شكرا لقرائتكم "جنود شجعان" يستجيبون "نداء" غوايدو ومادورو مطمئن إلى "ولاء" قادة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز | منذ 16 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 20:49

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يحظى بـ "ولاء كامل" من قادة الجيش، بعد تمرّد جنود دعموا زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن تعهد مواصلة مساعيه لإطاحة مادورو.



وكتب الرئيس الفنزويلي على "تويتر": "أعصاب من حديد! تحدثت مع قادة كل مناطق الدفاع ومناطق العمليات، وأعربوا عن ولائهم الكامل للشعب والدستور والوطن. أدعو إلى تعبئة شعبية قصوى لضمان انتصار السلام. وسننتصر".

في المقابل، كتب غوايدو على الموقع ذاته: "حان الوقت! سارت الولايات الـ 24 في البلاد على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المستقبل لنا. الشعب والقوات المسلحة متحدان لإنهاء اغتصاب السلطة".

جاء ذلك بعدما ظهر زعيم المعارضة في فيديو سُجِل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، مع رجال يرتدون بزات عسكرية، قائلاً: "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا". وتحدث عن بد "المرحلة الأخيرة" من خطته لإنهاء "اغتصاب (مادورو) السلطة"، وزاد: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح، وهي تعتمد على دعم شعب فنزويلا".

وفي الفيديو ظهر إلى جانب غوايدو معارض آخر هو ليوبولدو لوبيز الذي أعلن أن عسكريين موالين لغوايدو "حرّروه" فيما كان يخضع لإقامة جبرية. ونشر لوبيز على "تويتر" صورة لرجال بزيّ عسكري، قال إنها التُقطت في قاعدة "لا كارلوتا" العسكرية شرق كراكاس. وكتب: "فنزويلا: بدأت الفترة الحاسمة، عملية الحرية، لإنهاء اغتصاب السلطة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود إن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا مع غوايدو، تبادلوا إطلاق نار مع جنود موالين لمادورو، بعدما أطلقت قوات أمن فنزويلية غازاً مسيلاً للدموع على زعيم المعارضة، أثناء وقوفه وسط 70 مسلحاً خارج قاعدة "لا كارلوتا".

لكن وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز أكد أن الوضع "طبيعي" في الثكنات والقواعد العسكرية. وقال: "نرفض هذا التحرك الانقلابي الذي يستهدف نشر العنف في البلاد". وشدد على أن القوات المسلحة ما زالت "تدافع بحزم عن الدستور الوطني والسلطة الشرعية".

Advertisements

وكتب وزير الإعلام خورخي رودريغيز على "تويتر": "نحيّد عسكريين خونة تمركزوا على جسر ألتاميرا لتنفيذ انقلاب. ندعو الشعب إلى أن يبقى في حال تأهب كامل الى جانب قوات الحرس القومي البوليفاري المجيدة، والتغلّب على محاولة الانقلاب وحفظ السلام".

أما ديوسدادو كابيّو، رئيس الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، فحضّ أنصار الرئيس على التجمّع أمام قصر الرئاسة في كراكاس. وأضاف في اشارة الى مؤيّدي المعارضة: "لن يصلوا: نحن منتشرون ونطلق دعوة لكل الشعب في كراكاس: تعالوا إلى ميرافلوريس (مقرّ مادورو). سنرى ماذا يمكنهم أن يفعلوا ضد شعبنا".

يأتي ذلك عشية احتجاجات تنظمها المعارضة غداً الأربعاء، لمناسبة عيد العمال، رجح غوايدو ان تشكّل "أضخم مسيرة في تاريخ فنزويلا".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يراقب" الوضع في فنزويلا، فيما كتب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على "تويتر": "أعلن الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بدء عملية التحرير. الحكومة الأميركية تدعم بالكامل الشعب الفنزويلي في سعيه الى الحرية والديموقراطية. لا يمكن هزيمة الديموقراطية".

وخاطب مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون وزير الدفاع الفنزويلي، قائلاً: "على القوات المسلحة حماية الدستور والشعب الفنزويلي. يجب الوقوف إلى جانب البرلمان والمؤسسات الشرعية، ضد اغتصاب الديموقراطية. الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا".

ودعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي "جنود فنزويلا وشعبها الى ان يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ ويرفضوا الديكتاتورية واغتصاب السلطة". وطلبت بوغوتا اجتماعاً عاجلاً لمجموعة ليما حول فنزويلا.

لكن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا أكدت انها "لن تدعم انقلاباً عسكرياً"، محذرة من "حمام دم" في فنزويلا. وطالبت بـ "الدعوة إلى انتخابات فوراً".