شكرا لقرائتكم العراق: تسجيل البغدادي صُوّر في منطقة نائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 18:44

بغداد - رويترز – أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلثاء أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل خطراً كامناً في العالم على رغم تضاؤل قدراته. وأشار إلى أن التسجيل المصوّر الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.



ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة، وقال إن «مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي محاولة لدعم أنصار داعش، والتنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات».

إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بتعقّب قادة تنظيم «داعش» الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك نشر تسجيل البغدادي.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم لـ»ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه».

Advertisements

وأضاف أن محللي الحكومة الأميركية «سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته». وقال: «هزيمة داعش العراق وسورية كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى بالخلافة ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، إضافة إلى كشف وحشيته».

وكان البغدادي ظهر مساء أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ 5 سنوات، في تسجيل مصوّر نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق «تليغرام».

وفي التسجيل الذي حمل عنوان «في ضيافة أمير المؤمنين»، ظهر البغدادي مفترشاً الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم لمدة 18 دقيقة. وقال البغدادي في بداية التسجيل إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سورية.

وأكد زعيم «داعش» أن تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا جاءت انتقاماً لخسائر «داعش» في الباغوز السورية، مشيراً إلى أن «مقاتلي داعش نفذوا 92 عملية في 8 دول ثأراً لإخوانهم في الشام».