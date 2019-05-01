استقالة نائب وزير العدل الأميركي

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 17 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 20:26

أعلن نائب وزير العدل الأميركي رود روزنستاين استقالته، علماً انه أشرف منذ نحو سنتين على التحقيق الذي تولاه روبرت مولر في "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.



ووجّه رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، ورد فيها أنه سيغادر منصبه في 11 أيار (مايو) المقبل. وأضاف: "انتخاباتنا باتت أكثر أماناً ومواطنونا باتوا أفضل اطلاعاً على الجهود السرية التي تبذلها قوى أجنبية للتأثير في انتخاباتنا".

وشكر ترامب على ما أبداه من "لياقة وفكاهة" في التعامل بينهما، علماً ان علاقاتهما كانت متقلبة، لا سيّما لأن روزنستاين اختار مولر لتولي التحقيق في "ملف روسيا"، وحماه من أي تدخل سياسي.

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وأكد روزنستاين في الرسالة أن وزارة العدل "تطبّق القانون بلا خوف ولا محسوبية، لأن الأدلة لا تتبع لأي حزب والحقيقة لا تمليها استطلاعات الرأي".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب رشّح نائب وزير النقل جيفري روزن لخلافة روزنستاين (54 سنة) الذي بدت إقالته وشيكة أكثر من مرة. وواجه صعوبات منذ تعيينه في 26 نيسان (أبريل) 2017، اذ طلب منه البيت الأبيض تقديم مذكرة استخدمها ترامب لإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) آنذاك جيمس كومي، الذي كان يتولى التحقيق في "ملف روسيا".

وامتثل للطلب، لكنه اختار بعد أيام تعزيز استقلالية القضاء، من خلال تعيينه مولر. وكان وزير العدل آنذاك جيف سيشنز رفع يده عن "ملف روسيا"، فانتقلت إدارته إلى مساعده.

وركّز ترامب هجماته على روزنستاين، اذ اتهمه بإعطاء مولر هامش تصرّف كبيراً. وأوردت وسائل إعلام عام 2018 أن روزنستاين ناقش عام 2017 مع مسؤولين في "أف بي آي"، إمكان عزل الرئيس بموجب آلية إقالة ينصّ عليها الدستور.