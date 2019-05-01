شكرا لقرائتكم «البرلمان العربي» يعرب عن قلقه من تطورات الأزمة بين البحرين والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 18:05

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان العربي يتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطورات الأزمة الطارئة بين جمهورية العراق ومملكة البحرين.



وشدد السلمي في بيان صحافي اليوم (الثلثاء)، على أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها، مؤكداً وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها.

وقال: «الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي بعيداً عن إثارة الخلافات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية»، معرباً عن ثقته البالغة في تجاوز الأزمة العابرة بين الأشقاء بحكمة قيادتيهما وبروح الأخوة التي تجمع بين شعبيهما.