شكرا لقرائتكم أميركا تعتزم تصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 18:32

واشنطن – رويترز، أ ف ب – أعلن البيت الأبيض اليوم الثلثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً أجنبياً، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.



وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سارة ساندرز في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء في المنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية». وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن في 9 الجاري. وتفرض مصر حظراً على جماعة «الإخوان المسلمين» بالفعل.

وبعد الاجتماع أشاد ترامب بالسيسي ووصفه بأنه «رئيس عظيم». وصعدت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في مصر عام 2012، بعد سنة على الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. لكن الحركة محظورة الآن وسُجن آلاف من أنصارها ومعظم قياداتها.