شكرا لقرائتكم تكهنات بوجود 236 سجيناً سياسياً في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:28

واشنطن - أ ف ب - أفادت دراسة أعدّها مكتب "برسو ستراتيجيز" للمحاماة (مقرّه واشنطن)، بأن في روسيا 236 سجيناً سياسياً، بزيادة كبيرة عن السنوات الماضية، مرجّح أن يكون العدد "أكبر من ذلك بكثير".



وكانت حركة المجتمع المدني الروسية "ميموريال" أعلنت عام 2015 ان في روسيا 46 سجيناً سياسياً، علماً انها أيّدت دراسة "برسو ستراتيجيز" الذي ذكر أن موسكو تمكّنت من سجن معارضين، بموجب قانون محظورات "معروفة بغموضها"، مثل تلك المرتبطة بالتخريب أو إهانة المشاعر الدينية.

وأشارت الدراسة الى ان موسكو تستهدف أيضاً زعماء الأقليات الدينية أو الإثنية، وكذلك ناشطين في حقوق المثليين وصحافيين، إضافة الى ناشطين أوكرانيين منذ ضمّها شبه جزيرة القرم عام 2014.

ولفتت الى إن أقدم سجين سياسي في روسيا هو ألكسي بيشوغين الذي كان يعمل في شركة "يوكوس" العملاقة للنفط، قبل اعتقاله عام 2003.

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ويقضي بيشوغين عقوبة بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالقتل. لكن مؤيّديه يؤكدون أن الاتهامات الموجّهة إليها خاطئة، وهدفها الإساءة إلى الرئيس السابق لـ "يوكوس" ميخائيل خودوروفسكي.

وأفادت والدة بيشوغين بأن نجلها يعاني من مشكلات صحية، مشيرة الى أنه "مُحتجز في زنزانة صغيرة منذ 16 سنة، من دون أن يرى النور". وتابعت: "يحتجزونه لأنهم يريدون منه أن يعطي شهادة زور ضدّ خودوروفسكي، وهذا ما يرفضه ألكسي".

واعتبر وزير العدل الكندي السابق إروين كوتلر، الذي يدير مركز "راوول والنبرغ" لحقوق الإنسان وشارك في الدراسة، أن روسيا مسرح لـ "تجريم الحياة اليومية"، مضيفاً أن "كل مَن يُعتبر معارضاً للنظام عرضة لاتهامات ملفقة".

ورأى أن القمع الممارس في روسيا، وفي دول سلطوية أخرى، يعود إلى اعتقاد زعمائها بأنهم قادرون على "الإفلات من العقاب" في المجتمع الدولي.