شكرا لقرائتكم قائد الجيش الجزائري: أرقام خيالية في ملفات الفساد وسنطهر البلاد بالكامل من الفاسدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 17:34

الجزائر – رويترز – أعلن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الثلثاء أن عملية مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد حالياً لا تزال في بدايتها، محذراً من إفلات الفاسدين من العقاب، في وقت تظاهر آلاف الطلاب مطالبين برحيل كل رموز النظام الحاكم.



وأوضح صالح في كلمة ألقاها أمام مجموعة من العسكريين ونقلتها وسائل إعلام جزائرية: "لا بد من الإشارة إلى أن العملية مكافحة الفساد لا تزال في بدايتها وسيتم تظهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين".

وأكد "ضرورة تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتاً طويلاً، ما قد تتسب في إفلات الفاسدين من العقاب".

وشدد على دور الجيش في مكافحة الفساد، وقال :"نحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا مثالاً إذ كنا السباقين في محاربته، من خلال إحالة قادة عسكريين على القضاء العسكري". وأشار إلى محاكمة قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة وغيرهم، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بأدلة ثابتة. وقال: "اطلعت شخصياً على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال العامة".

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وشدد على أهمية أن تعالج العدالة كل الفاسدين، لكن بعيداً عن الظلم وتصفية الحسابات، لافتاً إلى أن "مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة بشأن ملفات فساد ثقيلة".

إلى ذلك، تظاهر آلاف الطلاب اليوم الثلثاء في وسط العاصمة الجزائرية وطالبوا برحيل النظام ومحاكمة رموزه، كما أفادت وكالة "فرانس برس". وهتف المحتجون "أويحيى إلى الحراش" في ضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه أخيراً العديد من رجال الأعمال، وذلك في إشارة إلى تحقيقات النيابة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في ملفات "تبديد أموال عامة". وفي تيزي أوزو في منطقة القبائل، شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضاً.

وأوردت قناة "النهار" التلفزيونية الخاصة اليوم الثلثاء أن أويحيى وصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد. وأشارت إلى أن "أويحيى سيقدم إفادته حول قضايا تبديد المال العالم ومنح امتيازات غير مشروعة".

وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية، بينهم وزير المال والعديد من أفراد النخبة الذين يواجهون تحقيقات قضائية منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.