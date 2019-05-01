شكرا لقرائتكم "العسكري السوداني": ملتزمون التفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:23

الخرطوم – رويترز، أ ف ب – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حميدتي اليوم الثلثاء إن "المجلس ملتزم بالتفاوض مع القوى المدنية، لكن لا فوضى بعد اليوم"، لافتاً إلى أن وفد "قوى الحرية والتغيير" قفز إلى مطالب غير متفق عليها.



وأوضح حميدتي ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير، مشيراً إلى أن مواقف الوفد لم تتسم بالصدق. وأكد أن "قوى الحرية والتغيير تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام"، مشدداً على رفض المجلس الانتقالي "قبول أي فوضى"، كما أشار إلى أن "هناك من يحاول إثارة الفتنة".

وأكد المجلس الانتقالي السوداني أنه "استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، كاشفاً أنه يريد "الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة"، ومتعهداً بعرض "رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى".

وطالب المجلس "قوى التغيير بفتح كل الطرق، فلن نقبل باستمرار تعطيل حياة الناس، ومن مصلحة الشعب السوداني فتح الطرقات والجامعات". وأشار إلى رغبته في التفاوض مع وفد موحد ومفوض من قوى الحرية والتغيير"، وأنه يسعى إلى "فرض هيبة الدولة في الشارع، وسيواصل العمل على حفظ الأمن".

وأضاف: "لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني ونقله إلى دولة ديموقراطية، ونحن ملتزمون عدم ممارسة أي انتهاكات ضد المتظاهرين".

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري مقتل 6 من عناصر قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين أمس الاثنين في أنحاء السودان. وأصيب 16 عنصراً أيضاً في المواجهات.

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وأعلن مسؤول كبير في الجيش اليوم الخميس أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وأكد اللواء صلاح عبد الخالق للصحافيين أن "رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي"، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.

وأعلن المجلس العسكري أنه قبل استقالة 3 من أعضائه كانوا تقدموا بها الأسبوع الماضي. والأعضاء هم رئيس اللجنة السياسية في المجلس عمر زين العابدين ، وجلال الدين الشيخ الطيب والطيب بابكر علي فضيل.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين أن الجيش حاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم عبر ازالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهوداً قالوا ان الجنود لم يدخلوا الى المكان.

وأكد في بيان أن "المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة". وأضاف: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها، كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة".

وقال شهود من المشاركين في الاعتصام لـ"فرانس برس" إن المتظاهرين كانوا يقيمون بعض المتاريس، لكن لا حركة لجنود حول المنطقة. وتوجه "تجمع المهنيين" في بيانه "بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".