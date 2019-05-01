شكرا لقرائتكم السعودية تجدد رفضها التدخل في شؤون البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 20 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:29

جدّد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، معبراً عن تطلع المملكة إلى علاقات متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.



وشدد المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الجلسة المنعقدة بعد ظهر اليوم (الثلثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني الذي أقيم في بكين بجمهورية الصين، مشيراً إلى التكامل بين المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجستية كبرى، تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، كما قرر تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

ووافق المجلس على قيام وزير النقل - أو من ينيبه - باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارة النقل في السعودية ووزارة النقل في الولايات المتحدة الأميركية، كما قرر تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية فرنسا في مجال أمن الطيران المدني.

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ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات، وكذلك الموافقة الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، إضافة إلى الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة، مع اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عامين ماليين سابقين .

ترقيات وتعينات بالمرتبتين الـ 14 و الـ 15

ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الأصقه إلى وظيفة (وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ترقية غانم بن حميد بن عبدالله الغانم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد الجبرين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

تعيين الدكتور سليمان بن علي بن عبدالعزيز الكريدا على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.