دبي - بواسطة محمد فارس قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها "ماتيريال" لصفحة إعدادات لوحتها Gboard© Tech World قدمت بواسطة
استنادًا إلى العديد من التقارير الحديثة، يبدو أن شركة قوقل تختبر حاليًا بعض تعديلات تصميمها الأنيق “ماتيريال” على جزء من إعدادات لوحة مفاتحيها والمعروفة باسم Gboard، بحيث تضمّنت هذه التعديلات أيقونات جديدة وخلفية بيضاء أكثر نصاعة من سابقتها، ويبدو هذا الاختبار على عدد محدود من مستخدمي أندرويد.
وكما هو ملاحظ في الصور أدناه، في التصميم القديم لإعدادات اللوحة، لم يكن هناك أي أيقونات، أما الآن بجانب كل إعداد هناك أيقونة خاصة به، وبالنظر إلى الخلفية، كما أشرنا حيث في التصميم الجديد تبدو أكثر نصاعة أما في النسخة الحالية فهي رمادية بعض الشيء.
أخيرًا، إن كنت مهتمًا في تجربة هذا التحديث، والذي لم يأتي بأي خيارات إضافية سوى التي تحدثنا عنها، فيُمكنُكَ تحميل أحدث إصدار تجريبي لـ لوحة Gboard من هنا، او الاشتراك في مجتمع التطبيق التجريبي من على متجر قوقل بلاي.
التدوينة قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها “ماتيريال” لصفحة إعدادات لوحتها Gboard ظهرت أولاً على عالم التقنية.
قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها "ماتيريال" لصفحة إعدادات لوحتها Gboard
كانت هذه تفاصيل خبر قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها “ماتيريال” لصفحة إعدادات لوحتها Gboard لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.