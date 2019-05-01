دبي - بواسطة محمد فارس قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها "ماتيريال" لصفحة إعدادات لوحتها Gboard © Tech World قدمت بواسطة

استنادًا إلى العديد من التقارير الحديثة، يبدو أن شركة قوقل تختبر حاليًا بعض تعديلات تصميمها الأنيق “ماتيريال” على جزء من إعدادات لوحة مفاتحيها والمعروفة باسم Gboard، بحيث تضمّنت هذه التعديلات أيقونات جديدة وخلفية بيضاء أكثر نصاعة من سابقتها، ويبدو هذا الاختبار على عدد محدود من مستخدمي أندرويد.

وكما هو ملاحظ في الصور أدناه، في التصميم القديم لإعدادات اللوحة، لم يكن هناك أي أيقونات، أما الآن بجانب كل إعداد هناك أيقونة خاصة به، وبالنظر إلى الخلفية، كما أشرنا حيث في التصميم الجديد تبدو أكثر نصاعة أما في النسخة الحالية فهي رمادية بعض الشيء.

Advertisements

أخيرًا، إن كنت مهتمًا في تجربة هذا التحديث، والذي لم يأتي بأي خيارات إضافية سوى التي تحدثنا عنها، فيُمكنُكَ تحميل أحدث إصدار تجريبي لـ لوحة Gboard من هنا، او الاشتراك في مجتمع التطبيق التجريبي من على متجر قوقل بلاي.

التدوينة قوقل تختبر إضافة رموز تصميمها “ماتيريال” لصفحة إعدادات لوحتها Gboard ظهرت أولاً على عالم التقنية.