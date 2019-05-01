كان لدى فيس بوك سابقاً ميزة خاصة بالتعارف والمواعدة والتي كانت متاحة لعدد قليل من الدول والمستخدمين وتقوم باقتراح أشخاص من خارج دائرة الأصدقاء ترى فيس بوك أن بينهم قواسم مشتركة وذلك بحسب اهتماماتهم ومتابعاتهم للصفحات والمجموعات وحضور الفعاليات.
أما اليوم لدى فيس بوك شيء جديد ويدعى Secret Crush وهي قائمة معجبين تتيح للمستخدم إضافة حتى تسعة أصدقاء إليها، وفي حال أضافه أحد أصدقائه بالمقابل لنفس القائمة، فإن فيس بوك يحدد هذه العلاقة على أنها تعارف محتمل وبالتالي يظهر إشعار للدردشة للطرفين عبر مسنجر.
عندما يضيف المستخدم أي شخص لقائمة المعجبين فإنه سيصله إشعار بأن هناك أحد ما معجب به بدون الكشف عن هويته، وعندما يتم تلاقي شخصين بنفس الإعجاب، يتم إعلامهما بذلك وفتح نافذة للحوار بينهم.
سابقاً كانت ميزة المواعدة متاحة في خمسة دول فقط، واليوم توسعها فيس بوك إلى 14 دولة ليس من بينها أي دولة عربية ولا أوروبية ولا حتى في الولايات المتحدة، وهذا التدريج كله من أجل اختبار الميزة في أسواق معينة قبل توفيرها للجميع.
التدوينة فيس بوك تطلق ميزة Secret Crush للتعارف والمواعدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك تطلق ميزة Secret Crush للتعارف والمواعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.