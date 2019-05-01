دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كان لدى فيس بوك سابقاً ميزة خاصة بالتعارف والمواعدة والتي كانت متاحة لعدد قليل من الدول والمستخدمين وتقوم باقتراح أشخاص من خارج دائرة الأصدقاء ترى فيس بوك أن بينهم قواسم مشتركة وذلك بحسب اهتماماتهم ومتابعاتهم للصفحات والمجموعات وحضور الفعاليات.

أما اليوم لدى فيس بوك شيء جديد ويدعى Secret Crush وهي قائمة معجبين تتيح للمستخدم إضافة حتى تسعة أصدقاء إليها، وفي حال أضافه أحد أصدقائه بالمقابل لنفس القائمة، فإن فيس بوك يحدد هذه العلاقة على أنها تعارف محتمل وبالتالي يظهر إشعار للدردشة للطرفين عبر مسنجر.

عندما يضيف المستخدم أي شخص لقائمة المعجبين فإنه سيصله إشعار بأن هناك أحد ما معجب به بدون الكشف عن هويته، وعندما يتم تلاقي شخصين بنفس الإعجاب، يتم إعلامهما بذلك وفتح نافذة للحوار بينهم.

سابقاً كانت ميزة المواعدة متاحة في خمسة دول فقط، واليوم توسعها فيس بوك إلى 14 دولة ليس من بينها أي دولة عربية ولا أوروبية ولا حتى في الولايات المتحدة، وهذا التدريج كله من أجل اختبار الميزة في أسواق معينة قبل توفيرها للجميع.

التدوينة فيس بوك تطلق ميزة Secret Crush للتعارف والمواعدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.