دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات آبل للربع الثاني 2019 بلغت 58$ مليار رغم تراجع مبيعات الآيفون

كشفت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2019 بإجمالي إيرادات بلغ 58 مليار دولار في ظل تقلص مبيعات الآيفون؛ وبالتالي الإيرادات الناتجة عنها والتي بلغت لهذا الربع 31.05 مليار دولار لتشكل ما نسبة 53% من إجمالي إيرادات منتجات الشركة مجتمعة.

بينما شهد قسم الخدمات ارتفاع في مجموع الإيرادات حيث بلغت 11.5 مليار دولار ليكن بذلك بجوار الآيباد والاكسسوارات وأجهزة الشركة القابلة للارتداء التي شهدت ارتفاعاُ في نسبة المبيعات للربع الثاني على التوالي بحال مشابه للربع الأول على عكس إيرادات الآيفون التي تشهد تراجع سنوي مستمر ولحقت بها أجهزة الماك في هذا الربع.

وبالرغم من أن النتائج الحالية تعتبر جيدة بفضل قسم الخدمات وموافقة لتوقعات الشركة إلا أنها أظهرت تراجعاً بنسبة 5% عن إيرادات نفس الربع من العام الماضي، لكنها حملت نمواً في إيرادات الآيباد بمبلغ 4.87 مليار دولار يعتبر هو الأعلى في أخر 6 سنوات كما صرح تيم كوك المدير التنفيذي لآبل.

كما أضاف كوك أن الشركة تملك المزيد من التفاصيل حول أجهزتها وخدماتها المبتكرة تود مشاركتها مع جمهورها خلال مؤتمر المطورين WWDC في يونيو المقبل، وعلى مايبدو أن جلها سيرتكز على الخدمات التي لم تطلقها الشركة بعد وترى فيها المستقبل والسبيل لتعويض التراجع السنوي في مبيعات أهم منتجاتها وهو الآيفون.

التدوينة إيرادات آبل للربع الثاني 2019 بلغت 58$ مليار رغم تراجع مبيعات الآيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.