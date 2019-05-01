تعمل شركة قوقل وبصورة مستمرة على إضافة الوضع المُظلم إلى جميع تطبيقاتها الرئيسية في أندرويد، بما في ذلك تطبيق الهاتف وجهات الاتصال والرسائل وما إلى ذلك، وحاليًا الشركة بصدد إضافة الوضع المُظلم على مستوى النظام من على إصدار أندرويد Q القادم، من ناحيته يُعدّ تطبيق الآلة الحاسبة Calculator أحد التطبيقات الأقل أهمية من قوقل، ولكنه يتلقى الآن السمة المُظلمة في آخر تحديث له، والذي يرفع من رقم إصدار التطبيق إلى Calculator 7.6.
عمومًا ومن الوهلة الأولى، يبدو أن شيئًا لم يتغير كثيرًا، باستثناء خيار صغير لتوضيح أنه بإمكانك مشاهدة سجل التطبيق، إذا قمت بالنقر فوق زر القائمة “ثلاث نقاط” فستجد خيار “اختيار السمة” الجديد، والذي يسمح لك بتفعيل وضع الضوء “Light” أو الوضع المُظلم “Dark” أو وضع الحفاظ على البطارية “Set by Battery Saver”.
وكما هو متوقع، عند تفعيل الوضع المُظلم، للأسف الشديد ستلاحظ اللون الرمادي الداكن وليس الأسود الحقيقي، على أن يُبقي وضع “الحفاظ على البطارية” الأشياء ساطعة حتى يتم تشغيل وضع توفير البطارية والمتاح في الإعدادات الافتراضية.
أخيرًا تحديث Calculator 7.6 يصل تدريجيًا للمستخدمين عبر متجر قوقل بلاي، وإن كنت لا تُحب الانتظار فيُمكِنُكَ تحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.
التدوينة تطبيق الآلة الحاسبة “Calculator” من قوقل يحصل على الوضع المُظلم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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