دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلن متجر سوق.كوم عن تحوله رسمياً إلى جزء من شركة أمازون عبر موقع خاص بالإمارات العربية المتحدة باسم Amazon.ae وذلك تتويجاً للخطوات المتعددة التي قامت بها الشركة مؤخراً بعد استحواذ عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية عليها.

بهذا تطوي سوق.كوم فصلاً من حياتها طوله 13 عاماً من تواجدها في المنطقة تحت اسم سوق.كوم، والآن بالإستفادة من خبرات أمازون ومجموعة أوسع من المنتجات التي يصل عددها إلى أكثر من 30 مليون صنف من الشركات المحلية أو العالمية.

بموجب هذا التحول الجديد فإن متسوقي المنطقة العربية سيمكنهم الوصول إلى خمسة ملايين منتج خاص بأمازون الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد إدارة الموقع أنها ستحافظ على نفس الأسعار التي كانت تبيع بها سابقاً مع خيارات الدفع المتنوعة.

Advertisements

ولأول مرة في تاريخ شركة أمازون، أصبح بإمكان العملاء التسوق باللغة العربية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

إنها خطوة كبيرة على صعيد المنافسة بين سوق.كوم و نون من جهة، ومستوى صناعة التجارة الإلكترونية ككل، حيث أن توفير منصة التسوق بلغة عربية وإمكانيات أجنبية، من شأنه تقديم المزيد من الخيارات أمام المتسوقين، وهذا يصب في مصلحتهم.

التدوينة سوق.كوم يتحول رسمياً إلى Amazon.ae ظهرت أولاً على عالم التقنية.