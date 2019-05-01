دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير قطر يعين سفيرا فوق العادة في المغرب أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا أميريا بتعيين سفير فوق العادة في المملكة المغربية. ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بيانا قالت فيه إن أمير قطر أصدر قرارا أميريا رقم 21 لسنة 2019، خاصا بعلاقات بلاده مع المغرب. وقرر أمير قطر قرر تعيين فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيرا "فوق العادة" مفوضا لدى المملكة المغربية. ويأتي هذا القرار، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدوحة، والتقى فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل خلالها رسالة من العاهل المغربي محمد السادس إلى أمير قطر. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعين سفيرا فوق العادة في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.