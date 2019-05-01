شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة رصد ثلاثة خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات حلب واللاذقية وحماة السورية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، قام بتنفيذ عمليتين إنسانيتين في مدينتي حلب وحمص السوريتين، تم خلالهما إيصال 500 سلة غذائية.
وقال المركز إنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والبالغ عددها 234 فصيلا.
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